Dans le Téléphone de Manu : Montez le son, on écoute The End Has No End par The Strokes

Nouvelle matinée, nouveau tour dans le téléphone de Manu ! Après avoir célébré le retour de Qui Sème le Vent récolte le Tempo de MC Solaar, on vous fait (re)découvrir cette pépite intemporelle qu'est The End Has No End de The Strokes. Et avant que vous ne le formuliez, oui, le morceau a accompagné une publicité.

Les fans du groupe indé le savent, The End Has No End" est le troisième single de Room on Fire : la face B du single est une reprise de la chanson des Clash "Clampdown", enregistrée lors d'une performance live à l'Alexandra Palace de Londres. Vous le savez peut-être, le concert de l'Alexandra Palace devait être le premier album live des Strokes, mais il a été abandonné en raison de la mauvaise qualité du son...

Côté clip, le groupe fait référence à quelques films des années 2000 : (L 'Odyssée de l'espace par Stanley Kubrick, par exemple) et met en scène les actrices Mila Kunis et Eva Mendes ainsi que le manager de The Strokes, Ryan Gentles, dans le rôle principal. Il a été réalisé par Sophie Muller.

Morceau intemporel, The End Has No End nous fait toujours le même effet et ce, même 18 ans après sa sortie !