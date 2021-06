Dans le Téléphone de Manu : Montez le son, on écoute Insane in the Brain de Cypress Hill !

Vous le savez, chaque jour, Manu nous partage un morceau culte - venant tout droit de son téléphone. Aujourd'hui, on écoute le mythique Insane in the Brain, signé Cypress Hill.

Sortie en 1993, la chanson s'est imposée dans les classements - au point de se hisser à la 19ème place du prestigieux top Billboard. Petit bonus, Insane in the brain a été certifiée "or" avec près de 600 000 ventes aux Etats-Unis.

Selon de nombreuses sources, l'on retrouverait dans le titre un sample de "Good Guys Only Win in the Movies" de Mel et Tim. Or, dans une interview Sound on Sound, DJ Muggs a rejeté l'idée : "C'est bizarre, tout le monde pense que c'est un cheval, mais ce n'en est pas un", explique t-il. "J'ai vu ça un paquet de fois sur ces sites d'échantillons. C'est un son que j'ai fait à partir d'un pitch de guitare blues. À l'époque, je faisais passer certains sons par des amplis de guitare. Quand j'ai entendu ce cheval, je me suis dit : "Oh, c'est exactement le même son. Honnêtement, ces sites d'échantillons se trompent beaucoup. Ils ont des trucs justes, mais je me dis : "Je n'ai jamais utilisé ça. Je ne sais pas où ils trouvent leurs informations. Parfois, ils ont raison, mais parfois, je me dis : "Yo, vous êtes à côté de la plaque."

