Dans le Téléphone de Manu : Major Lazer ft. Amber Coffman sur Get Free

Vous connaissez le principe : tous les matins, Manu plonge dans son téléphone pour mieux nous faire (re)découvrir un son. Ce matin, on écoute Get Free par Major Lazer ft. Amber Coffman.

Quand Walshy Fire et Diplo unissent leurs forces, c'est pour le meilleur : l'on ne compte plus les hits signés Major Lazer (composé par les deux artistes). En 2012, le duo publiait ainsi Get Free avec Amber Coffman.

Retrouvez la playlist de Manu juste ICI !