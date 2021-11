Dans le Téléphone de Manu : Love The Way You Lie de Rihanna et Eminem !

Pour sa seconde saison, Manu Payet vous accompagne tous les matins sur Virgin Radio ! Un nouveau départ à ne pas rater tous les matins de 6h à 10h et dans lequel vous pouvez retrouver tous les moments que vous adorez. Que ce soit le Ginger Story, Bienvenue chez Clément ou les Jeux du Virgin Tonic, impossible de vous ennuyer pour ce réveil placé sous le signe de l'humour et de la bonne humeur. Autre rendez-vous dores et déjà devenu immanquable : Dans le téléphone de Manu. Vous ne connaissez pas encore le principe ? C'est tout simple. Chaque matin, Manu Payet nous présente un titre iconique qu'il adore. Après sa diffusion sur nos ondes, vous pouvez retrouver quelques informations sur ce morceau directement depuis notre site VirginRadio.fr !

En 2010, Rihanna et Eminem dévoilaient le titre Love The Way You Lie. Devenue l'un des plus grands succès commerciaux des deux stars planétaires, cette musique qui apparaît sur l'album du rappeur cumule aujourd'hui plus de 2,3 milliards de vues sur YouTube. Des chiffres totalement ahurissant qui permettront au titre de se classer en tête des charts de nombreux pays à travers le monde. On peut dire qu'il fut clairement le tube de l'été 2010. Portée par un clip brûlant, ce morceau figure parmi les plus gros scores de la plateforme de vidéos à la demande. Réalisé par Joseph Kahn, il illustre les violentes disputes qui éclatent entre les acteurs Dominic Monaghan ("Lost", "Le Seigneur des Anneaux") et Megan Fox ("Transformers").