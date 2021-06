Dans le Téléphone de Manu : In Da Club, le classique signé 50 Cent

A retrouver sur l'album Get Rich or Die Tryin', le morceau a été produit par Dr.Dre en personne : "Dre, il va jouer des rythmes de drogués... ce sont des hits, 50. Alors choisi un de ceux-là et fait-en quelques singles ou quelque chose d'autre. La première fois qu'il m'a entendu rapper In Da Club il a dit, « Yo, je ne pense pas que tu allais passer ceci avec ça, mais, tu sais, ça fonctionne. ». Il pensait sans doute que j'allais dans une direction différente avec cette chanson. Puis il s'est étendu à un succès", expliquera plus tard 50 Cent.

Evidemment, le succès est au rendez-vous : In da Club s'empare de la première place du Billboard Hot 100 à sa sortie, devenant ainsi le premier single numéro un du rappeur. Et ce n'est pas tout : lors de la 46e cérémonie des Grammy Awards, In Da Club est nommé pour la meilleure performance solo rap masculine et celle de la meilleure chanson rap.

