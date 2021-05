Dans le Téléphone de Manu : Il y a plus de 20 ans, Macy Grey dévoilait le titre I try !

Depuis septembre dernier, c'est Manu Payet qui a repris les rênes du Virgin Tonic aux côtés de ses chroniqueurs indétrônables. Un nouveau départ à ne pas rater tous les matins de 7h à 10h et dans lequel vous pouvez retrouver tous les moments que vous adorez. Que ce soit le Ginger Story, Bienvenue chez Clément ou les Jeux du Virgin Tonic, impossible de vous ennuyer pour ce réveil placé sous le signe de l'humour et de la bonne humeur. Autre rendez-vous dores et déjà devenu immanquable : Dans le téléphone de Manu. Vous ne connaissez pas encore le principe ? C'est tout simple. Chaque matin, Manu Payet nous présente un titre iconique qu'il adore. Après sa diffusion sur nos ondes, vous pouvez retrouver quelques informations sur ce morceau directement depuis notre site VirginRadio.fr !

Nous sommes à la fin de l'année 1999 lorsque Macy Gray dévoile le titre I try, qu'elle a co-écrit et enregistré quelques mois plus tôt. Extrait de l'album On How Life Is, ce single devenu un tube à travers le monde sera le plus grand succès de la chanteuse américaine. Il lui vaudra même un Grammy Awards l'année suivante. Après cet immense succès, Macy Gray dévoilera pas moins de neuf albums, mais aucun ne retrouvera le succès de ce premier opus.