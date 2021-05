Dans le Téléphone de Manu : Il y a 17 ans, Bloc Party dévoilait le titre Banquet !

Depuis septembre dernier, c'est Manu Payet qui a repris les rênes du Virgin Tonic aux côtés de ses chroniqueurs indétrônables. Un nouveau départ à ne pas rater tous les matins de 7h à 10h et dans lequel vous pouvez retrouver tous les moments que vous adorez. Que ce soit le Ginger Story, Bienvenue chez Clément ou les Jeux du Virgin Tonic, impossible de vous ennuyer pour ce réveil placé sous le signe de l'humour et de la bonne humeur. Autre rendez-vous dores et déjà devenu immanquable : Dans le téléphone de Manu. Vous ne connaissez pas encore le principe ? C'est tout simple. Chaque matin, Manu Payet nous présente un titre iconique qu'il adore. Après sa diffusion sur nos ondes, vous pouvez retrouver quelques informations sur ce morceau directement depuis notre site VirginRadio.fr !

Bloc Party est un groupe de rock alternatif indépendant britannique, originaire de l'Essex en Angleterre. Formé en 2002, ce n'est que trois ans plus tard que le quatuor va se faire connaître de manière internationale avec son titre Banquet, extrait de l'album Silent Alarm. Élu opus de l'année par le média NME, il est désormais devenu un classique de la musique. À savoir que plusieurs EP à succès avaient été dévoilés avant-cela. Comme le rappelle Wikipédia, "Le groupe appartient à la mouvance musicale nostalgique de la new wave britannique des années 1980 qui émerge en ce milieu des années 2000 avec des groupes comme Franz Ferdinand, Maxïmo Park, ou The Bravery."