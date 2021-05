Dans le Téléphone de Manu : Il y a 10 ans, on dansait sur One Minute Men de Missy Elliott !

Depuis septembre dernier, c'est Manu Payet qui a repris les rênes du Virgin Tonic aux côtés de ses chroniqueurs indétrônables. Un nouveau départ à ne pas rater tous les matins de 7h à 10h et dans lequel vous pouvez retrouver tous les moments que vous adorez. Que ce soit le Ginger Story, Bienvenue chez Clément ou les Jeux du Virgin Tonic, impossible de vous ennuyer pour ce réveil placé sous le signe de l'humour et de la bonne humeur. Autre rendez-vous dores et déjà devenu immanquable : Dans le téléphone de Manu. Vous ne connaissez pas encore le principe ? C'est tout simple. Chaque matin, Manu Payet nous présente un titre iconique qu'il adore. Après sa diffusion sur nos ondes, vous pouvez retrouver quelques informations sur ce morceau directement depuis notre site VirginRadio.fr !

Écrit et produit par Missy Elliott et Timbaland en 2001, le morceau One Minute Men est extrait du troisième album de cette dernière : Miss E... So Addictive. Très osée, cette chanson aborde le sujet tabou de l'éjaculation précoce chez les hommes. D'où le titre qui signifie "Les hommes d'une minute". Un sujet très peu abordé dans la musique à cette époque mais aussi aujourd'hui. L'album de la rappeuse américaine a été certifié plusieurs fois disque de platine et il lui a permis de remporter pas moins de deux Grammy Awards, un trophée très prestigieux outre-Atlantique.