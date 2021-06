Dans le Téléphone de Manu : I'm Coming Out par Diana Ross, le classique dont on ne se lasse pas

Sortez les boules à facettes ! Ce matin, Manu nous passe un classique de 1980 - signé Nile Rodgers et Bernard Edwards (Chic) et Diana Ross. Publié un 22 août, I'm Coming Out est à retrouvé sur l'album Diana (chez Motown).

Vous ne le savez peut-être pas mais, ce qui a inspiré le morceau à Rodgers, ce sont des drag queens habillés comme Diana Ross, croisés dans un club de New York. De plus, les paroles ont une signification supplémentaire car à cette époque, Diana Ross décide de quitter la Motown et l'influence de Berry Gordy. Il ne faudra pas longtemps à I'm Coming Out pour se hisser au sommet des charts. Aussi, le morceau sera repris maintes et maintes fois.

I'm Coming Out est connue pour être un hymne gay et continue, encore aujourd'hui, de faire danser dans le monde entier.