Dans le Téléphone de Manu : I Love You Always Forever par Donna Lewis

Vous le savez, chaque matin, Manu part explorer son téléphone. Ainsi, après Easy de Faith no More, il est temps de (re) découvrir I Love You Always Forever par Donna Lewis.

Direction l'année 1996 ! A cette époque, l'artiste Donna Lewis dévoilait I Love You Always Forever - single qui la fera connaître dans le monde entier. Le morceau est à retrouver sur l'album Now in a minute (publié la même année), qui mêle musique pop et ambiances atmosphériques.

C'est (sans surprise), le succès du single qui propulsera l'album en tête des ventes au Royaume Unis.

Retrouvez la playlist complète de Manu juste ICI !