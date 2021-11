Dans le Téléphone de Manu : Hommage à Freddie Mercury avec A Kind of Magic !

Pour sa seconde saison, Manu Payet vous accompagne tous les matins sur Virgin Radio ! Un rendez-vous à ne pas rater tous les matins de 6h à 10h et dans lequel vous pouvez retrouver tous les moments que vous adorez. Que ce soit le Ginger Story, Bienvenue chez Clément ou les Jeux du Virgin Tonic, impossible de vous ennuyer pour ce réveil placé sous le signe de l'humour et de la bonne humeur. Autre rendez-vous dores et déjà devenu immanquable : Dans le téléphone de Manu. Vous ne connaissez pas encore le principe ? C'est tout simple. Chaque matin, Manu Payet nous présente un titre iconique qu'il adore. Après sa diffusion sur nos ondes, vous pouvez retrouver quelques informations sur ce morceau directement depuis notre site VirginRadio.fr !

Le 24 novembre 1991, le monde perdait probablement l'une des plus grandes icones musicales de tous les temps : Freddie Mercury. Emporté par le sida, le chanteur laisse derrière lui des millions de fans acculés et un répertoire musical impressionnant. Si de nombreux titres ne sortiront jamais de l'ombre, d'autres, en revanche, deviendront de vrais tubes. On pense notamment à Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, I Want To Break Free, We Are the Champions, Radio Ga Ga ou encore A Kind of Magic. C'est d'ailleurs cette dernière chanson que l'équipe du Virgin Tonic a décidé d'écouter ce matin pour nous lancer dans une bonne journée.