Dans le Téléphone de Manu : Direction 1995 avec Garbage et Stupid Girl

Vous le savez, chaque matin, Manu nous passe un morceau tout droit sorti de son téléphone. Après Somebody To Love signé Queen, on écoute Stupid Girl par Garbage.

Vous avez envie de vous faire un kiffe et d'écouter du rock alternatif ? N'en dites pas plus, on a ce qu'il faut : en 1995, le groupe Garbage signait Stupid Girl - écrit et composée par Duke Erikson, Shirley Manson, Steve Marker et Butch Vig, membres du groupe. Ce qu'il faut savoir, c'est que le morceau est fondé sur l'arrangement d'un échantillon de batterie de Train in Vain de The Clash (succès des années 80).

Le succès est tel que Stupid Girl se hisse à la deuxième place du Billboard's Modern Rock Tracks chart avant de s'installer dans le mythique Hot 100. Petit Bonus, la chanson sera nommée aux Grammy Awards.

Retrouvez toute la playlist de Manu juste ICI !