Dans le Téléphone de Manu : Retour en 1992 avec Friday I'm Love par The Cure 

Vous le savez, tous les matins, Manu plonge dans son téléphone. Aujourd'hui, on écoute Friday I'm in Love par The Cure.

En 1992, le groupe britannique The Cure publiait l'excellent Friday I'm in Love. Robert Smith, leader du groupe et compositeur, trouvait la mélodie si belle et évidente, qu'il était persuadé l'avoir involontairement plagiée. Pris d'une paranoïa amplifiée par les drogues qu'il consommait à l'époque, il a alors téléphoné à son entourage, chantant la mélodie. L'idée ? Savoir si oui ou non, ses proches l'avaient déjà entendue. Les réponses étant négatives, Friday I'm In Love a vu le jour.

