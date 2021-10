Dans le Téléphone de Manu : Focus sur To The Moon and Back par Savage Garden

Vous connaissez la tradition : chaque matin, Manu ponctue la playlist Virgin Radio par un morceau tout droit sorti de son téléphone. Ce matin, on écoute To The Moon and Back par Savage Garden. Publié le 18 novembre 1996, le morceau est le deuxième single issu de l'album éponyme de Savage Garden : publié après I Want You, To The Moon and Back a remporté le prix de chanson de l'année au ARIA Music Awards de 1997.

