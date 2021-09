Dans le Téléphone de Manu : Focus sur Shine, de Collective Soul !

Si vous avez grandi dans les années 90 alors vous n'avez pas pu passer à côté de ce morceau culte signé Collective Soul. Pour rappel, Shine est le single qui, entre 1993 et 1994 a défendu l'album Shine Hints Allegations and Things Left Unsaid. Sacrée chanson numéro un rock en 1994, Shine s'est imposée dans tous les classements - remportant même un un prix Billboard pour la meilleure piste rock.

En décembre 2017, Ed Roland (lead singer du groupe) est d'ailleurs revenu sur sa composition : "J'avais des riffs - c'était la fin des années 80 et j'écrivais beaucoup de chansons", a t-il ainsi expliqué. " J'appelais ça le "drone", où tu faisais un bourdon sur le la ou le mi, et tu jouais une mélodie en dessous. J'en avais donc un tas que le groupe dans lequel j'étais à l'époque jouait. Mais j'avais toujours le riff de "Shine", et je me suis dit : "C'est un riff cool." Puis je suis rentré à la maison et j'ai passé la nuit avec mes parents et Dean, qui a 10 ans de moins que moi - je ne savais même pas qu'il jouait de la guitare. Il jouait de la guitare et je l'ai rejoint. Je lui ai montré le riff, et je me suis dit : "Il faut que je finisse ça." Alors je l'ai littéralement écrit là, avec Dean, assis dans le salon de mes parents. Je n'y ai pas pensé. Je l'ai probablement écrit en 1989, et il n'est pas sorti avant 1994"

Plus de vingt ans après sa sortie, Shine est toujours considéré comme un symbole rock. Stephen Thomas Erlewine (de AllMusic) en parlera même comme un "plaisir coupable".