Dans le Téléphone de Manu : écoutez Santa Fe par Beirut !

Vous le savez, chaque matin, Manu Payet nous offre un morceau tout droit sorti de son téléphone. Après I Wanna Be Your Lover de Prince ou encore Teardrop de Massive Attack, place à Santa Fe de Beirut !

"La voix du chanteur a une touche de fatalisme et de romance tragique"

Mené par Zack Condon la formation folk américaine peut se vanter d'avoir bâti une belle carrière depuis 2006. Si, à la base, Beirut était un projet solo, il ne faudra pas longtemps au groupe pour imposer sa musique. Parmi les morceaux les plus populaires, on retrouve ainsi Santa Fe - publié sur l'album The Rip Tide. "La voix du chanteur a une touche de fatalisme et de romance tragique que j'adore et qui semble convenir parfaitement à cette chanson", peut-on lire dans les commentaire laissés sous le clip.

Fermez les yeux, écoutez Santa Fe et laissez vous porter !