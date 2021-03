Dans le Téléphone de Manu : Découvrez Take on Me de A-Ha (version MTV unplugged)

Vous le savez, tous les jours, Manu plonge dans son téléphone pour mieux nous faire (re) découvrir des sons mythiques. Et ce matin, zoom sur la formation originaire de Norvège A-Ha. Si vous avez aimé vous déhancher sur Take On Me dans les années 80, découvrez la version spécialement enregistrée pour le MTV Unplugged en 2018.

A l'origine, Take on Me sort en 1984. On retrouve le morceau sur l'album Love Is Reason. Portée par un clip novateur, la chanson se hisse sans grand effort dans les classements du monde entier (notez que près de 7 millions de copies se sont vendues). En 2018, le groupe se retrouve le temps d'une session live pour le célèbre MTV Unplugged. En ressort une version totalement différente de l'originale et qui, évidemment, donne une toute nouvelle dimension au morceau.

Parce qu'il n'y a pas meilleure façon de démarrer la semaine, on vous laisse écouter cette version en boucle.