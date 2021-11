Dans le Téléphone de Manu : Ce matin, on écoute Karma Police, de Radiohead !

Pour sa seconde saison, Manu Payet vous accompagne tous les matins sur Virgin Radio ! Un nouveau départ à ne pas rater tous les matins de 7h à 10h et dans lequel vous pouvez retrouver tous les moments que vous adorez. Que ce soit le Ginger Story, Bienvenue chez Clément ou les Jeux du Virgin Tonic, impossible de vous ennuyer pour ce réveil placé sous le signe de l'humour et de la bonne humeur. Autre rendez-vous dores et déjà devenu immanquable : Dans le téléphone de Manu. Vous ne connaissez pas encore le principe ? C'est tout simple. Chaque matin, Manu Payet nous présente un titre iconique qu'il adore. Après sa diffusion sur nos ondes, vous pouvez retrouver quelques informations sur ce morceau directement depuis notre site VirginRadio.fr !

Karma Police est le deuxième single paru de l'album OK Computer du groupe Radiohead. Cette chanson s'impose peut-être comme l'un des plus grands hits planétaires du groupe de rock britannique, avec le morceau Creep. Dévoilé en 1997, il va rapidement s'imposer dans les charts du monde entier. Décrite comme intelligente, entêtante et hypnotique, cette chanson possède des paroles très profondes qui s'inspirent du livre 1984 de George Orwell et qui se rapporteraient au terme "police de la pensée". Côté synopsis, l'histoire du projet est plutôt simple. Comme l'explique le moteur de recherche Google, "Un type dans une voiture poursuit quelqu'un, et vous êtes maintenant poursuivi par ce type. Quand on vous donne quelque chose comme ça, il y a un tel élément de confiance, et l'exécution est tout. Vous pourriez demander à un autre réalisateur de tourner la même pièce et cela pourrait être terrible".