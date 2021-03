Dans l'oeil de Virgin Radio by Frédéric Monceau : découvrez les clichés de Pomme (PHOTOS)

Vous le savez, il y a quelques mois, Virgin Radio décidait de s'associer au photographe Frédéric Monceau pour lancer le projet photo Dans l'œil de Virgin Radio by Frédéric Monceau. L’idée de ce projet étant de réaliser des clichés minimalistes des artistes Virgin Radio en studio pour mieux les mettre en valeur.

Cette fois, c'est Pomme qui s'est laissée prendre au jeu. La jeune artiste -marraine de la Team Virgin Radio présentée par Robin- est de loin l'un des talents qui ont marqué ces derniers mois. Après une consécration lors des Victoires de la Musique, Pomme nous prouve chaque jour un peu plus que sa plume et sa poésie n'ont pas finit de nous surprendre. Celle qui a été élue Etoile de la Nouvelle Scène Virgin Radio propose un univers aussi affirmé que vulnérable - et c'est tout ce que l'on aime.