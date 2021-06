Rappelez-vous, il y a quelques mois, Virgin Radio décidait de s'associer au photographe Frédéric Monceau pour lancer le projet photo Dans l'œil de Virgin Radio by Frédéric Monceau. L’idée de ce projet étant de réaliser des clichés minimalistes des artistes Virgin Radio en studio pour mieux les mettre en valeur.

Après Louane, Vianney, Julien Doré ou encore Jérémy Frérot, c'est au tour de Ehla de passer sous l'œil de Frédéric Monceau. C’est dans le sud de la France qu’a grandi la chanteuse, au sein d’une famille passionnée de musique, bercée par les riffs de basse de son père. Très vite, cette fille des années 90 plonge dans le bain du hip hop et de la soul. Sa sensibilité, elle la cultive en passant ses journées à écouter Stevie Wonder, Aaliyah et Lauryn Hill. Autant dire, des pointures. Pourtant, c'est vers la chanson française qu'Ehla va porter toute son attention. Des textes personnels qu'elle transcendent avec du groove pour mieux les rendre accessibles ! Entre le potentiel funky de l'Antidote, où elle raconte plusieurs histoires dont la sienne, la ballade R'n'B de Nuit blanche où on découvre son côté moins optimiste, l'électro-pop de Pas d'ici, qui raconte ses premiers mois dans la capitale ou les relents souls de MCMC, il n'y a vraiment pas le temps de s'ennuyer ! Idem avec son univers original et particulier qu'elle cultive avec attention ! La preuve avec cette série de photos lumineuses signée Frédéric Monceau pour Virgin Radio. On vous laisse jeter un coup d'œil !