Dans l'Ipod de Manu : Zoom sur Wonderwall, classique intemporel d'Oasis

Supersonic, Don't Look Back in Anger... on ne compte plus les succès d'Oasis. Mais, il y en a un qui restera à jamais au dessus du lot : repris plus que n'importe quel autre morceau, Wonderwall est de loin LE succès de la formation britannique. Ce matin, Manu plonge dans son téléphone pour mieux nous le faire (re)-découvrir.

Vous ne le savez peut-être pas mais c'est l'album Wonderwall Music de George Harrison (ex-Beatles) sorti en 1967 qui a inspiré le titre du morceau. Wonderwall s'appelait (au départ) Wishing Stone. Il s'est longtemps murmuré que c'est Meg Mathews (petite amie de Noel Gallagher) qui aurait inspiré Wonderwall. Mais aujourd'hui, l'artiste dément cette histoire : « La signification de cette chanson m'a été volée par les médias. Comment expliquer à votre petite amie que la chanson ne parle pas d'elle, une fois qu'elle a lu partout que c'était le cas ? Cette chanson parle d'un ami imaginaire qui va arriver pour vous sauver de vous-même. », confiera t-il plus tard.

Wonderwall demeure l'une des chansons plus reprises de tous les temps. Près de 30 ans après sa sortie, la chanson est toujours aussi culte. Avouez, vous aussi, vous avez appris la guitare sur du Oasis !