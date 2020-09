Dans l'Ipod de Manu : Your Woman de White Town, le classique à ne pas manquer !

On change de registre ! Après Bob Marley et Is This Love, Manu nous emmène cette fois en Angleterre où White Town (groupe formé uniquement par Jyoti Mishra) évoluait dans les années 90. En 1997, il publie Woman - un single à retrouver sur l'album Women in Technology. Cette reprise de My Woman (par Al Bowlly, sortie en 1932) s'est classée numéro un des charts britannique.

"Quand je l'ai écrite, j'essayais d'écrire une chanson pop qui aurait plus d'une perspective. Bien qu'elle ait été écrite à la première personne le personnage derrière ce point de vue n'est pas nécessairement ce à quoi l'auditeur occasionnel s'attendrait" - Jyoti Mishra

Côté clip, la vidéo est tourné à la manière d'un film muet en noir et blanc. La plupart des scènes extérieures ont été tourné à Derby, en Angleterre. Les cinéphiles reconnaîtront peut-être même un clin d'oeil au film Un Chien Andalou, signé par Salvador Dalí et Luis Buñuel.