Dans l'Ipod de Manu : Retour sur It Ain't Over 'til It's Over de Lenny Kravitz

Vous vous souvenez du deuxième opus de Lenny Kravitz, Mama Said ? Sorti au début des années 90, l'opus compte quelques pépites - comme It Ain't Over 'til It's Over. Et justement, le morceau (qui puise son inspiration dans l'ère Motown mais aussi chez Earth, Wind and Fire) est le morceau que Manu Payet nous fait écouter ce matin.

"Cette chanson est simplement sortie un jour et j'ai su qu'elle serait un classique. Je l'aime toujours autant aujourd'hui" - Lenny Kravitz.

Pour écrire It Ain't Over 'til It's Over (dont le titre est issu d'une citation de Yogi Berra), Lenny Kravitz s'est inspiré d'un moment difficile : alors qu'il était en pleine séparation (le chanteur était marié à l'actrice Lisa Bonet), Lenny Kravitz a vu en la chanson un moyen de recoller les morceaux. "J'étais dans le brouillard', expliquera t-il plus tard. S'il ne comptait pas la chanter lui-même au départ, il finira (convaincu par son label) de l'enregistrer - pour le meilleur : "It Ain't Over 'til It's Over" est le single le mieux classé de Kravitz au top Billboard.

Lenny Kravitz signe ici un morceau vulnérable et personnel, inspiré du meilleur de la soul des années 60. Un classique intemporel.