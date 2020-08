Dans l'Ipod de Manu : Retour sur How Bizarre par OMC

Pour la rentrée du Virgin Tonic, les nostalgiques ont pu découvrir (ou redécouvrir) Ironic d'Alanis Morissette. Ce matin, on change de registre : Manu a parcouru ses playlist pour mieux retrouver How Bizarre, signé OMC.

"How Bizarre, c'est la pop polynésienne décalée. Pauly Fuemana a une voix profonde et une attitude rap indéniable. La guitare espagnole, la trompette et les choeurs doux et féminins créent une ambiance amicale".

Décembre 1995. Le groupe Neo-Zélandais OMC débarque dans les charts avec le très solaire How Bizarre (à retrouver sur leur album du même nom). Le succès fut tel que le titre s'est placé au sommet des charts dans cinq pays (en Australie, en Autriche, au Canada, en Irlande ainsi qu'en Nouvelle Zélande). En 1996, How Bizarre est "Single of the Year" (single de l'année) aux New Zealand Music Awards.

Côté clip, l'on retrouve Pauly Fuemana (lead singer) au volant d'une Chevrolet Impala de 1968. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette version a été tournée par Lee Baker mais sortie très tard en Nouvelle-Zélande.

On vous laisse vous replonger dans les années 90 !