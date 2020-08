Dans l'Ipod de Manu : (Re)découvrez Under The Bridge, par les Red Hot Chili Peppers

Le 10 mars 1992, les Red Hot Chili Peppers dévoilaient Under The Bridge, morceau à découvrir sur leur cinquième album. L'on doit ce titre à Anthony Kiedis (leader du groupe) : vous ne le saviez peut-être pas mais l'artiste a écrit le texte en intégralité, explorant ainsi le sentiment de solitude en profondeur. Avec Under The Bridge, Kiedis exprime son impression d'être isolé du groupe mais aussi son amour pour la ville de Los Angeles - dont les Red Hot sont originaires. Mais ce n'est pas tout, il y peint également l'impact des stupéfiants sur sa vie.

Ce qu'il faut savoir, c'est que Under The Bridge n'était pas supposé apparaître sur l'album, Keidis ne désirant pas qu'il y figure. C'est le producteur du groupe qui finira par le convaincre de sauter le pas - pour le meilleur. A sa sortie, Under The Bridge s'imposera notamment en deuxième position du Top Billboard.