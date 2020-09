Dans l'Ipod de Manu : Lovefool par The Cardigans, la bande-originale de Roméo + Juliet !

1996. Le groupe suédois The Cardigans sort son troisième album et pour le porter, il choisit Lovefool - morceau écrit par Peter Svensson and Nina Persson. Si le lead single sort en septembre de la même année en Angleterre, il ne connaît une renommée internationale qu'en 1997, lors de sa réédition.

"C'est l'une des meilleures choses de la vie : écouter un morceau et penser "C'est parfait" - Volvos

Ce qu'il faut savoir, c'est que Persson a écrit les paroles alors qu'elle attendait son avion à l'aéroport. "C'est en quelques sorte une chanson d'amour triste", expliquera t-elle plus tard. "Les plus gros hits sont souvent les plus faciles à écrire". Et elle n'aura pas tort : encore aujourd'hui, le morceau est aussi populaire qu'à l'époque de sa sortie. "Nous savions que le single était accrocheur quand nous l'avons écrit".

On vous laisse (re) découvrir ce classique et peut-être revoir le film Roméo + Juliet !