Dans l'Ipod de Manu : Is This Love par Bob Marley, zoom sur le classique reggae !

Musicien reggae le plus connu du monde, Bob Marley a plus d'un tubes à son actif. L'artiste a permis à la musique jamaïcaine de s'exporter à l'échelle mondiale et encore aujourd'hui, ses albums sont considérés comme intemporels. En 1978, avec The Wailers, Bob Marley publie Is This Love qui, en quelques semaines, deviendra un hymne.

Avec ce titre, Bob Marley montre sa facette la plus "vulnérable" : Is This Love étant dédié à son épouse Alpharita Constantia "Rita" Marley.