Dans l'iPhone de Manu : You Get What You Give par New Radicals, à (re) découvrir !

Novembre 1998. La France est championne du monde pour la première fois de son histoire et New Radicals (groupe de rock alternatif américain) dévoile You Get What You Give. Le single, issu de l'album Maybe You've Been Brainwashed Too, est de loin celui qui s'est le plus démarqué (notez qu'il s'est classé 30 ème dans le Hot 100 Billboard).

Les nostalgiques qui, il y a 20 ans, regardaient le clip à la télé n'ont peut-être saisi toute sa subtilité : l'on y retrouve ainsi Gregg Alexander, assis dans un centre commercial. La raison ? Les Grandes surfaces étaient (pour lui) une métaphore de la société - un environnement faux qui pousse à la consommation.

Dans une interview accordée au Time, The Edge (guitariste de U2) a avoué être jaloux de cette chanson : "J'aurais vraiment aimé avoir écrit ça", a t-il ainsi confié.