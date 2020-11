Dans l'iPhone de Manu : Un peu de douceur avec Woman de Nehneh Cherry 

En 1996, Nehneh Cherry occupait les charts avec l'album Man. Sur cet opus, on retrouve notamment l'excellent Woman - qui deviendra l'un des singles les plus puissants de la chanteuse. Pour vous donner une idée, le titre s'est classé en Europe, en Australie, en Finlande mais aussi au Royaume Unis et en Belgique - rien que ça.

"Woman répond à It's A Man's Man's World de James Brown. Même si les mélodies sonnent pareil, la chanson a un message : c'est un hommage à la féminité à son pouvoir aimant" - Music Media

Face au succès de "Woman", Nehneh Cherry a déclaré que le succès qu'elle récoltait était agréable, sans pour autant correspondre à ce qu'elle recherchait : "L'idée derrière la création de "Buffalo Stance" et de "Raw Like Sushi" n'était pas d'être célèbre, mais de changer les choses et de faire les choses comme nous les faisons, toujours avec une idée d'activisme ou une sorte de rébellion", a t-elle ainsi expliqué.

Une poigne de fer dans un gant de velour : Woman s'impose comme un morceau rempli de douceur mais qui, pourtant, renferme énormément de puissance.