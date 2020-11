Dans l'iPhone de Manu : Un peu de douceur avec Boa Sorte par Ben Harper et Vanessa Da Mata

Vous n'avez pas pu passer à côté de Ben Harper : l'artiste qui s'est notamment illustré au sein de The Innocent Criminals est de loin l'un des musiciens les plus talentueux de sa génération : sa musique teintée de folk s'inspire du blues, du gospel mais aussi du rock, du funk et du reggae, nous entraînant hors du temps. Et quand son univers rencontre celui de l'artiste brésilienne Vanessa Da Mata, c'est pour mieux nous offrir une parenthèse de douceur. Tout de suite (re) découvrez Boa Sorte/Good Luck.

C'est par hasard que les deux artistes se croisent pour la première fois : séduit par la voix de Vanessa Da Mata, il ne faudra pas longtemps à Ben Harper pour lui proposer d'enregistrer un duo. Carton plein pour les deux artistes : Boa Sorte se classe numéro un au Brésil, au Portugal mais aussi en Suisse. Ecouté plus de cinq millions de fois, le morceau (aussi intemportel que envoûtant) s'est ainsi imposé parmi les classiques d'Harper.