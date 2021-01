Dans l'iPhone de Manu : Souvenez-vous de Last Night, par P. Diddy !

Nouvelle matinée, nouveau souvenir musical ! Cette semaine, Manu nous a offert Fallin' signé Alicia Keys mais aussi I Will Survive par Cake. Aujourd'hui, place à Last Night de P.Diddy !

Sortie en février 2007, la chanson est le troisième extrait de l'album Press Play et l'on y retrouve Keyshia Cole. Notez que la version radio du titre est justement à retrouver sur l'album de la chanteuse. Si le titre vous est familier, c'est notamment parce qu'il reprend le rythme de batterie de "Erotic City" (signé Prince). Côté enregistrement, lors de l'émission "Access Granted" de BET, Diddy avait évoqué le fait que Keyshia avait ré-enregistré ses parties plusieurs fois, et que les deux artistes avaient de nombreuses différences artistiques sur ce que serait la chanson. L'enregistrement final a, quant à lui, été présenté dans l'émission de télé-réalité de Keyshia Cole, The Way It Is.

Côté classement, le morceau s'est hissé à la dixième place du Top Hot 100 du prestigieux Billboard. Un joli succès pour le rappeur.