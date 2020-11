Dans l'iPhone de Manu : Souvenez-vous de Kids, par MGMT

Il y a des morceaux qui instantanément nous donnent la pêche. Mieux, ils nous donneraient presque l'impression que nous vivons dans une série et que notre quotidien est bien plus rock 'n' roll qu'il n'y paraît. Et justement, Kids (par MGMT) est de ceux-là. Sorti en octobre 2008, le morceau a même été sacré "meilleure chanson de l'année 2008" par le média New Musical Express. Il est à retrouver sur l'excellent album Oracular Spectacular.

"Sachez que lorsque vous combattez des monstres, vous n'en devenez pas un... lorsque vous regardez trop longtemps dans les abysses, les abysses vous regardent aussi" - Nietzsche

Côté clip, la vidéo signée Ray Tintori (qui a notamment réalisé le clip de Time To Pretend du même groupe) a fait couler beaucoup d'encre. L'on y retrouve un enfant en bas âge qui se retrouve confronté à des monstres que sa mère ne peut pas voir. Bien que critiquée sur la toile, la vidéo n'a pas empêché le morceau de se positionnet au sommet des charts.

Ains, Kids s'est placée à la 9 ème place du Top des Chansons Alternatives de Billboard - alors que Time To Pretend n'avait atteint que la 23ème place. Chez Rolling Stone, on estime que Kids est la 46ème meilleure chanson (sur 100) des années 2000. Une jolie performance pour la bande originaire des Etats-unis.