Dans l'iPhone de Manu : Retour sur Two Princes de Spin Doctors !

Un peu de rock, ça vous dit ? Pas plus tard qu'hier, Manu faisait un petit tour dans son ipod pour mieux nous (re) faire découvrir Alliance Ethnik. Aujourd'hui, on change de pays mais aussi de style ! Exit de hip hop, place au rock électrisant des années 90 avec Two Princes par Spin Doctors. Sorti en 1991, ce titre (qui demeure aujourd'hui le plus connu du groupe) est sorti en 1993 sur l'album Pocket Full of Kryptonite.

Preuve du succès du morceau, Two Princes a été nommé pour le Grammy Award de la meilleure prestation vocale rock par un groupe ou un duo. La formation, originaire de New York est aussi à l'origine de Little Miss Can't Be Wrong - autre gros succès à retrouver sur l'album.