Dans l'iPhone de Manu : retour sur Scream and Shout, le hit signé Will I am et Britney Spears !

Quand le leader de l'un des groupes les plus puissants du monde rencontre la plus grande popstar des années 2000, le mélange est explosif. Pour son quatrième album studio, Will I Am a ainsi choisi de travailler avec Britney Spears sur le morceau Scream and Shout. Ecrite par Jef Martens et Jean Baptiste (avec Will I Am), la chanson s'est imposée dans les charts en tant que troisième single de l'opus. "Il suffit de l'écouter, il est comme un scientifique génie dans un studio, et il sait exactement ce qu'il fait, donc être en mesure de faire une chanson avec lui, c'est vraiment amusant", confiait l'interprète de Baby One More Time en 2012 en évoquant le génie du leader des Black Eyed Peas.

Lors de sa sortie, le morceau fut très bien accueilli par le public mais aussi par la critique : « Si quelqu'un pensait que Britney Spears et will.i.am ne produirait pas un hit club pour leur dernière collaboration… Vous étiez totalement dans l'erreur. La piste, extraite de l'album de will, #willpower, est un hymne dancefloor exacerbé au maximum, plein de changements de tempo et dubstep en abondance. », notait ainsi MTV.

Les deux artistes ont su tirer parti de leurs univers respectifs - pourtant bien différents. En ressort un morceau taillé pour le dance-floor qui, inévitablement, a su se faire une place dans le paysage musical.