Dans l'iPhone de Manu : Retour sur Heartbreaker, collaboration entre Mariah Carey et Jay-Z

On ne compte plus les featurings prestigieux de Jay-Z. Coldplay, Linkin Park, Alicia Keys, Rihanna ou encore l'immense Beyoncé, le rappeur a -tout au long de sa carrière- été capable de s'adapter. En 1999, il unissait ses forces à l'une des plus grandes popstars des années 90, Mariah Carey. En est ressorti Heartbreaker, premier single du septième album studio de la diva.

Non, il n'y a pas que le mythique All I Want For Christmas dans la discographie de Mariah Carey - la preuve. "C'est drôle de trouver quelqu'un qui se rapproche de vous et que vous respectez. Jay-Z est quelqu'un que j'admire en tant qu'auteur et artiste. Nous étions assis en studio et il peut sortir une rime qui peut être incroyable quand elle sort de sa tête. Il n'a pas besoin de stylo ou de papier. J'assimile cela à un chanteur qui relève le micro, fait des riffs et improvise une chanson qui vous transporte totalement dans un nouvel endroit", confiera l'artiste. concernant le rappeur (dont le génie n'est plus à prouver).

Si les critiques sont mitigées à sa sortie, cela n'empêche pas l'artiste de squatter le sommet des charts : la chanson devient le quatorzième numéro un de la chanteuse aux États-Unis et reste deux semaines en tête du Billboard Hot 100 - rien que ça.