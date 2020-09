Dans l'iPhone de Manu : Respect d'Alliance Ethnik, le petit kiff' qui fait du bien !

Vous connaissez le principe : chaque matin, Manu nous emmène dans son téléphone pour mieux découvrir (ou re-découvrir) des morceaux oubliés, certes, mais excellents. Après Justin Timberlake ou encore Estelle la semaine dernière, nous sommes cette fois de retour en France. Montez le son, on écoute Respect d'Alliance Ethnik.

Si vous ne le connaissez pas, sache que le groupe Alliance Ethnik (formé en 1990), s'est fait connaître avec rap teinté de funk. Côté référence, le morceau reprend des samples tels que It's Good to Be the King Rap Pt. 1 de Mel Brooks, Back Together Again de Roberta Flack et Donny Hathaway3 ainsi que Life's A Bitch du rappeur américain NaS. Si le morceau s'est imposé en Europe, il a surtout été numéro 2 en France.