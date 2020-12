Dans l'iPhone de Manu : Quand George Michael était au sommet avec Freedom! '90

Vous le savez, chaque matin, Manu partage avec vous le meilleur de sa playlist. Après l'excellent Heartbreaker de Mariah Carey, place à Freedom! '90, par George Michael.

L'on ne compte plus les hits signés George Michael. Avant de se lancer en solo et de battre des records, l'artiste a tutoyé les premières places des classements grâce à Last Christmas ou encore à Wake Me Up Before You Go Go avec Wham! . Seul, Michael nous a offert quelques tubes intemporels - dont Freedom! '90. A retrouver sur l'album Listen Without Prejudice, Vol. 1, le titre est à ne pas confondre avec Freedom par Wham!, justement.

Côté clip, Freedom! '90 est réalisé par David Fincher. Contre toute attente, George Michael n'y apparaît pas - l'artiste britannique a préféré laisser sa place à un groupe de mannequins ( composé de Naomi Campbell, Linda Evangelista, Tatjana Patitz, Christy Turlington et Cindy Crawford). En 1991, Gianni Versace ouvrira son défilé avec ces mêmes mannequins, sur ce morceau. A noter que dans la vidéo, plusieurs objets faisant référence au clip de Faith sont détruits : la veste en cuir, le juke-box Wurlitzer et la guitare sont ainsi symboliquement anéantis. La raison ? George Michael souhaitait prendre de la distance avec la célébrité engendrée par Faith.

Freedom! '90 connaîtra un véritable succès, se plaçant au sommet des charts en Amérique du Nord.