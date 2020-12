Dans l'iPhone de Manu : Poussez les meubles, on écoute Footloose de Kenny Loggins !

C'est l'un des films de danse les plus mythiques au monde - avec Dirty Dancing, évidemment. Footloose, sorti dans les années 80, est LE film de danse par excellence (mais surtout celui qui a lancé la carrière de Kevin Bacon). Et pour l'accompagner, il y avait le titre éponyme, chanté par Kenny Loggins. Si le film a connu un succès phénoménal, il en fut de même pour la bande-originale - notez que la chanson Footloose s'est placée en tête des charts aux Etats-Unis, au Canada mais aussi en Nouvelle-Zélande.

Et ce n'est pas tout ! La belle histoire se poursuit et ce, en dehors des charts : La chanson Footloose (ainsi que Kenny Loggins) sont nommés plusieurs fois aux Grammy Awards en 1985 mais aussi aux Golden Globes et aux Oscars. Plus de 30 ans plus tard, l'effet est toujours le même : Footloose et sa bonne humeur communicative nous donnent envie de danser comme si personne ne regardait.