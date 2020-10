Dans l'iPhone de Manu : Plus que jamais, Don't Look Back in Anger avec Oasis

C'est l'un des groupes britanniques les plus mythiques : Oasis signe quelques hits, dont Wonderwall mais aussi, Don't Look Back in Anger - les deux morceaux sont à retrovuer sur le même album, (What's the Story) Morning Glory?.

Les fans de rock l'auront remarqué, l'introduction du morceau piano n'est pas sans rappeler Imagine de John Lennon. Avant d'être un hymne scandé en Angleterre et dans le monde entier, Don't Look Back in Anger est avant tout la première chanson sur laquelle les deux frères Gallagher posent leurs voix.

Côté clip, l'on retrouve le groupe qui interprète le titre dans une villa avec piscine, entourée de jeunes filles. Patrick Macnee, célèbre acteur de Chapeau melon et bottes de cuir, y apparaît dans la peau du chauffeur qui ramène le groupe à la fin du clip. Cette époque marque l'apogée de l'Oasismania.