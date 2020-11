Dans l'iPhone de Manu : On se fait un petit kiff avec Sk8ter Boi d'Avril Lavigne

Souvenez-vous de Let Go, album mythique d'Avril Lavigne. Porté par des singles efficaces tels que Complicated ou le cultissime Sk8ter Boi, l'opus s'est fait une place de choix dans le coeur des fans. Si vous êtes bilingue, alors vous connaissez déjà l'histoire : une jeune femme a le béguin pour un garçon qui, évidemment, n'a rien à voir avec son monde. Effrayée par les rumeurs et les perceptions parfois négatives des autres, elle préfère ne jamais rien dire. Et puis un jour, ce fameux garçon devient une rockstar - et passe même sur MTV. De son côté, la jeune femme est devenue mère célibataire. Ce rendez-vous manqué est raconté par la nouvelle petite-amie du musicien.

"Brillant. Une chanson pop classique énergique avec des guitares croustillantes et accrocheuses" - BBC Music.

Très bien accueilli par le public et la critique, ce morceau est qualifié de "drôle" et d'"intelligent". Près de 18 ans après sa sortie, Sk8ter Boi est toujours aussi énergique.