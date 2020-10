Dans l'iPhone de Manu : On écoute Are You Gonna Go My Way par Lenny Kravitz et ça fait du bien

En 1993, Lenny Kravitz sortait l'excellent Are You Gonna Go My Way, composé avec Craig Ross. Le single est à retrouver sur l'album éponyme.

L'on ne vous apprend rien en écrivant qu'Are You Gonna Go My Way est l'un des plus grands succès de Lenny Kravitz. Le titre s'est classé parmi les meilleures ventes de singles avant de se faire une place dans le prestigieux top Billboard Hot 100.

Côté clip, la vidéo est signée Mark Romanek et a valu à l'artiste de remporter le MTV Video Music Award de la meilleure vidéo masculine.