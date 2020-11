Dans l'iPhone de Manu : On commence bien la semaine avec 7 Days de Craig David !

Il y a un peu plus de 20 ans (oui, déjà), Craig David dévoilait l'excellent 7 Days - à retrouver sur l'album Born To Do It. Notez que 7 Days est de loin l'un des plus gros succès du chanteur britannique : sacré numéro un au Royaume-Uni, le morceau s'est classé à la dixième place aux Etats-Unis - une jolie performance.

Côté clip, nous devons la vidéo à Max & Dania. Craig David se rend chez un barbier et y raconte la semaine passée. Au programme, quelques retours dans le passé mais aussi des journées identiques - dans l'esprit d'Un jour dans fin. Evidemment, le barbier ne croit pas son client que, pourtant, il connaît bien. En 2001, la vidéo fut nommée aux Brit Awards dans la catégorie Meilleur Clip mais a perdu face à Rock DJ de Robbie Williams.

Avouez, pouvait-on trouver meilleure chanson pour entamer cette nouvelle semaine qui s'annonce ?