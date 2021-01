Dans l'iPhone de Manu : Ode au rock français avec Je ne veux pas être sage, par Dolly !

Vous le savez, chaque matin, Manu plonge dans son téléphone et nous offre le meilleur de sa playlist. Au programme, une madeleine de Proust parfaitement calibrée pour nos oreilles. Après avoir exploré le meilleur du Rap US avec Sugar Hill Gang ou encore la pop des années 2000 avec Mariah Carey, retour en France avec Dolly. Originaire de Nantes, la formation peut se vanter de nous avoir offert quelques pépites rock dans les années 90.

Je ne veux pas rester sage est à retrouver sur le premier album du groupe - sobrement intitulé Dolly. Enregistré en trois semaines seulement et offrant un son proche du grunge, l'album séduit la critique - grâce notamment aux singles Je n'veux pas rester sage et Partir seule. Notez que grâce à des titres tels que Love and Money ou encore Quand l'herbe nous dévore, cet album est considéré comme l'un des meilleurs du groupe.

La mort Michaël Chamberlin (co-fondateur de Dolly) marquera la fin du groupe. Mais que les fans de la première heure se rassurent, Manu (chanteuse de la formation) continue de faire vivre toutes ces chansons cultes avec Manu & friends. Toutes les dates de concert sont d'ailleurs à retrouver ICI.