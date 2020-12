Dans l'iPhone de Manu : Montez le son, on écoute I'll Be Missing You, par Puff Daddy !

En 1997, Puff Daddy nous offrait une reprise de Every Breath You Take (signé Police). Montez le son, on (re)découvre I'll be missing You ft. Faith Evans & 112 !

Vous le savez peut-être, ce morceau (hommage au rappeur Notorious B.I.G) est à retrouver sur l'album No Way Out. Le succès fut tel que le titre s'est glissé au sommet des classements aux Etats-Unis - pour mieux remporter le Grammy Award de la « meilleure performance par un duo ou un groupe » en 1998. Pour le média Entertainment Weekly, Puff Diddy et son épouse Faith Evans rendent "un hommage larmoyant" et font leurs adieux à celui qui fut l'un des plus gros artistes du rap.