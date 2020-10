Dans l'iPhone de Manu : Love On Top de Beyoncé, vous vous souvenez ?

Retour en 2011, quand Beyoncé sortait Love On Top. Vous le savez, Beyoncé a joué Etta James et c'est justement cette interprétation qui l'a inspirée. L'artiste a écrit le morceau - accompagnée de Terius Nash et de Shea Taylor - et nous ramène directement à l'ère des années 80, avec un son nous rappelant Stevie Wonder, Luther Vandross, Anita Baker, Whitney Houston, Diana Ross ou encore The Jackson 5.

"Quand j'ai joué Etta James, j'ai appris sur moi-même le plus jusqu'à l'enregistrement de l'album. Quand je suis allée en studio, j'ai utilisé la même passion, honnêteté et approche avec ma voix en la canalisant comme Etta James. Ça ne ressemble pas à ma voix sur les précédents albums. C'est beaucoup plus brut. Ça provient d'un endroit plus profond", confiait Beyoncé sur son site officiel.

Côté critique, le morceau est acclamé par les journalistes et les fans - ravis de retrouver un son vintage.