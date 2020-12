Dans l'iPhone de Manu : la playlist ultime du 18 décembre !

Vous le savez, tous les matins, Manu passe un morceau qui nous vient tout droit de sa playlist. Et à quelques heures des vacances de Noël, quoi de mieux qu'une émission entièrement ponctuée de chansons cultes ? Vous l'avez demandé, Manu l'a fait ! Au programme de cette émission du 18 décembre, des classiques tels que Whatever d'Oasis, Miami de Will Smith ou encore Mama San de -M-.

Will Smith - Miami

Tears for Fears - Sowing the seeds of love

M- Mama San

Oasis - Whatever

Justin Timberlake - What Goes Around

Jamiroquai - When You Gonna Learn

France Gall - Besoin d'Amour

Bloc Party - Banquet

Outkast - Miss Jackson

INXS - Original Sin

David Guetta - When Love Takes Over ft. Akon

Keziah Jones - Rythme in Love

Black T - Ral Sah

U2 - Beautiful Day

Kid Cudi - Day 'n' Night

No Doubt - Just a Girl

Avouez, il n'y a pas meilleure façon d'entamer la journée !