Dans l'iPhone de Manu : Impossible d'oublier Rehab, d'Amy Winehouse

Elle est et restera l'une des artistes les plus talentueuses de sa génération : Amy Winehouse (décédée en 2011) a marqué le monde par sa voix et son talent et encore aujourd'hui, sa musique nous accompagne. En octobre 2006, elle dévoilait l'album (devenu mythique) Back To Black - album porté par l'excellent Rehab.

Avec ce titre, Amy Winehouse revient sur une dépression vécue en 2005 et surtout, sur son addiction à l'alcool - Rehab est une abréviation pour centre de désintoxication. Si une version est enregistrée en featuring avec Jay-Z, c'est surtout celle de l'album qui marquera les esprits. Pour preuve, lors de sa sortie, le morceau s'est hissé à la 19e position dans les charts britannique. Lorsque l'album sortira, il gagnera quelques places pour mieux s'imposer à la septième.

Rehab est (et restera) le premier single d'un album culte qui, encore aujourd'hui, est dans tous les esprits.