Dans l'iPhone de Manu : I Need You Tonight d'INXS, écoutez !

L'album Kick d'INXS, vous vous souvenez ? Sorti en 1987, l'opus est porté par l'excellent Need You Tonight. Judicieux mélande de Funk rock et de new wave, le morceau se classe en tête du Billboard Hot 100 aux États-Unis avant d'exploser en Angleterre un an plus tard.

En ce qui concerne le clip, la vidéo est signée Richard Lowenstein. Preuve de son efficacité, elle sera recompensée près de cinq fois aux MTV Video Music Awards en 1988 (Vidéo de l'année, Meilleure vidéo d'un groupe, Meilleur montage, Vidéo la plus expérimentale, Choix des téléspectateurs). Pour promouvoir l'album, elle se compose de deux morceaux qui s'enchaînent, Need You Tonight et Mediate.