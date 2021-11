Dans l'iPhone de Manu : Honneur au titre Imagine, de John Lennon !

Pour sa seconde saison, Manu Payet vous accompagne tous les matins sur Virgin Radio ! Un nouveau départ à ne pas rater tous les matins de 6h à 10h et dans lequel vous pouvez retrouver tous les moments que vous adorez. Que ce soit le Ginger Story, Bienvenue chez Clément ou les Jeux du Virgin Tonic, impossible de vous ennuyer pour ce réveil placé sous le signe de l'humour et de la bonne humeur. Autre rendez-vous dores et déjà devenu immanquable : Dans l'iPhone de Manu. Vous ne connaissez pas encore le principe ? C'est tout simple. Chaque matin, Manu Payet nous présente un titre iconique qu'il adore. Après sa diffusion sur nos ondes, vous pouvez retrouver quelques informations sur ce morceau directement depuis notre site VirginRadio.fr !

En 1971, John Lennon dévoile son deuxième album solo intitulé Imagine. Parmi les titres, on retrouve le morceau Imagine, qui deviendra l'un des titres les plus célèbres du monde et qui se classera en tête des charts du monde entier dans les mois suivants l'assassinat de l'ancien membre des Beatles. Alors qu'il est le seul à être crédité sur la chanson aux côtés de Phil Spector, Yoko Ono aurait grandement participé à la création de ce morceau iconique. Elle sera finalement créditée en 2017. Ce mardi 15 novembre, en cette journée de la tolérance, Imagine apparaît donc comme la chanson idéale à écouter. Comme le précise Wikipédia, "Cet hymne pacifiste et utopique, invite l'auditeur à imaginer un monde sans frontières, sans pays, sans religions, sans raisons de tuer ou de mourir pour une cause, sans possessions, et au sein d'une grande fraternité humaine". Voilà qui est dit !