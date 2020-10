Dans l'iPhone de Manu : Dansez sur Kiss, par Prince !

Retour en 1985, quand Prince sortait l'album Parade (album composé, interprété et produit par Prince & The Revolution). Vous le saviez peut-être pas mais, avant de devenir l'hymne qu'il est aujourd'hui, Kiss était une démo acoustique comprenant uniquement un couplet et un refrain. Prince offrira le titre au groupe Mazarati et, épaté par le travail, choisira de le reprendre à son compte. Si Prince a ajouté la guitare et sa voix, il a cependant laissé intacts les accompagnements du groupe - crédité.

La chanson ne sera ajoutée sur l'album qu'au dernier moment et ce malgré, les reticences de Warner Bros.Un pari audacieux mais réussi puisque le single sera le trosième morceau numéro un du chanteur.